В Улан-Удэ уже начался ямочный ремонт

В Улан-Удэ стартовал ямочный ремонт дорог методом «холодного асфальта». Как сообщили в мэрии, центральные городские магистрали уже высохли, а дневные температуры позволяют применять этот метод.«Сегодня по поручению мэра Игоря Шутенкова сотрудники Комбината по благоустройству ведут работы на улицах Ербанова, Шумяцкого, а также на проспекте Автомобилистов», - уточнил первый заместитель мэра Сергей Гашев.