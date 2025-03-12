В Улан-Удэ начались весенние работы по откачке луж

Весеннее потепление в Улан-Удэ вызвало таяние снега, и, как следствие, образование огромных луж. На их откачку вышли вакуумные машины Комбината по благоустройству города.

- Снег быстро тает, и на улицах появляются лужи. Вакуумные машины вчера работали на улицах Николая Петрова, Комсомольской, Жердева, Балтахинова, Ключевской, Бограда, Шаляпина, Моховой, а также на Читинском переезде, - сообщили в КБУ.

Работа продолжится и сегодня. Для организации откачки воды чат-бот принимает обращения от жителей города. Написать можно по адресу @dispmbukbu_bot или позвонить по телефону круглосуточной диспетчерской 379-646, 380-839

При подтоплении придомовых территорий горожане также могут обратиться с заявкой в свою управляющую организацию.

Фото: Комбинат по благоустройству Улан-Удэ