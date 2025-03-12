Памятные медали «Благодарная Бурятия» вручили женам Героев

Накануне в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии прошло вручение памятных медалей «Благодарная Бурятия».

- Руководитель филиала Илья Михалев передал памятные медали вдовам женского клуба «Сильные женщины» и клубу вдов Советского района г. Улан-Удэ. Эта церемония стала символом глубокого уважения и признательности женщинам, которые потеряли своих близких, защищавших интересы нашей страны, - сообщили в филиале фонда.

Медаль «Благодарная Бурятия» — это не просто награда, а знак памяти о подвиге тех, кто отдал свои жизни ради мира и безопасности. Каждая история, стоящая за этой медалью, — это история мужества, чести и безграничной любви к Родине.

В ближайшее время в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пройдут торжественные церемонии вручения памятных медалей членам семей погибших участников СВО.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии