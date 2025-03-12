Общество 12.03.2025 в 11:14
В Бурятии развернулась выставка ТОСов
Они представили продукцию, изготавливаемую для бойцов – одежду, одеяла, сумки и другие полезные вещи
В рамках открытого совещания «Наша Бурятия», которое сегодня 12 марта проходит в ФСК, развернулась большая выставка ТОСов (возрастное ограничение 6+).
На выставке представлено различное обмундирование для бойцов, которое изготавливается в Бурятии. Это одежда одеяла, сумки, маскировочные сети и многие другие полезные в быту вещи.
С начала СВО ТОСами Республики Бурятия было проведено 3268 патриотических акций.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один
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