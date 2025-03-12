В Бурятии развернулась выставка ТОСов

В рамках открытого совещания «Наша Бурятия», которое сегодня 12 марта проходит в ФСК, развернулась большая выставка ТОСов (возрастное ограничение 6+).

На выставке представлено различное обмундирование для бойцов, которое изготавливается в Бурятии. Это одежда одеяла, сумки, маскировочные сети и многие другие полезные в быту вещи.

С начала СВО ТОСами Республики Бурятия было проведено 3268 патриотических акций.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один