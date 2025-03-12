Житель Бурятии взыскал с коммунальщиков крупную сумму за потоп

В Бурятии приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации материальный ущерб за залив участка и жилого дома жителя республики.Как рассказали в УФССП по РБ, из-за прорыва магистрали холодного водоснабжения, пролегающей недалеко от дома мужчины, его участок был полностью подтоплен. Вода была вокруг дома и бани, подтопила фундамент жилища. Позже, когда вода замерзла, вход во двор оказался заблокирован из-за образовавшегося льда.По заключению экспертов материальный ущерб, нанесенный имуществу, составил свыше 240 тысяч рублей.Пострадавший мужчина направил в адрес коммунальщиков досудебную претензию с требованием возмещения ущерба, однако она осталась без ответа. Тогда ему пришлось идти в суд.Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал иск мужчины обоснованным и подлежащими удовлетворению. Организацию обязали выплатить компенсацию материального ущерба, а также судебные расходы и расходы на оплату услуг эксперта. Всего вышло свыше 280 тысяч рублей.«Поскольку задолженность была полностью погашена лишь по истечении почти трех месяцев, за несвоевременное исполнение судебного решения с организации взыскали исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей», - отметили в УФССП по РБ.