Общество 12.03.2025 в 11:48

Житель Бурятии взыскал с коммунальщиков крупную сумму за потоп

Из-за аварии на водопроводе участок и дом мужчины капитально затопило
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии взыскал с коммунальщиков крупную сумму за потоп
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Бурятии приставы взыскали с ресурсоснабжающей организации материальный ущерб за залив участка и жилого дома жителя республики.

Как рассказали в УФССП по РБ, из-за прорыва магистрали холодного водоснабжения, пролегающей недалеко от дома мужчины, его участок был полностью подтоплен. Вода была вокруг дома и бани, подтопила фундамент жилища. Позже, когда вода замерзла, вход во двор оказался заблокирован из-за образовавшегося льда.

По заключению экспертов материальный ущерб, нанесенный имуществу, составил свыше 240 тысяч рублей.
 
Пострадавший мужчина направил в адрес коммунальщиков досудебную претензию с требованием возмещения ущерба, однако она осталась без ответа. Тогда ему пришлось идти в суд.
 
Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал иск мужчины обоснованным и подлежащими удовлетворению. Организацию обязали выплатить компенсацию материального ущерба, а также судебные расходы и расходы на оплату услуг эксперта. Всего вышло свыше 280 тысяч рублей.

«Поскольку задолженность была полностью погашена лишь по истечении почти трех месяцев, за несвоевременное исполнение судебного решения с организации взыскали исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей», - отметили в УФССП по РБ.
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