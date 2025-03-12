Общество 12.03.2025 в 12:15

В Бурятии завышали цены на продукты

Прокуратуре пришлось привести бизнесменов в чувство
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завышали цены на продукты
Фото: архив «Номер один»
Завышенные цены на социально значимые продукты выявила в ходе проверки прокуратура в трех продовольственных магазинах села Орлик. Как сообщили в надзорном ведомстве, торговые точки продавали мясную продукцию, сыры, макароны, чай, муку, крупы и растительное масло с превышением предельно допустимых торговых надбавок.

«Прокурор Окинского района внес руководителям магазинов представления. По результатам их рассмотрения цены на продукты привели в соответствие с требованиями закона», - рассказали в прокуратуре.

За допущенные нарушения предприниматели привлечены к административной ответственности.
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