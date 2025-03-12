Общество 12.03.2025 в 13:06

Жительница Бурятии открыла кондитерский бизнес с помощью соцконтракта

На районной выставке она представила домашнюю выпечку и торты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Бурятии открыла кондитерский бизнес с помощью соцконтракта

Жительница Прибайкальского района Бурятии открыла кондитерский бизнес с помощью соцконтракта. Елена Ряховская заключила социальный контракт в ноябре 2024 г. и занялась изготовлением кондитерских изделий. 

На районной сельскохозяйственной выставке в селе Турунтаево она представила домашнюю выпечку и торты. Кроме нее, свою продукцию на выставке показали и другие участники программы помощи.

- Для дегустации и торговли мы испекли хлеб, булочки, торты, вафли. Свежая, ароматная выпечка пользовалась популярностью у односельчан. И это было приятно, - рассказала Елена Александровна.

- Такие ярмарки - пример того, как сотрудничество, поддержка и внимание к местным производителям способны создавать благоприятную среду для развития предпринимательства и общественной активности, - добавила Елена Александровна.

Всего в 2024 году в Прибайкальском районе заключено 17 социальных контрактов по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Список по видам бизнеса разнообразен: это и открытие салонов красоты, строительные и ремонтные работы, фотоуслуги, сфера автомобильного обслуживания, пошив и ремонт одежды, грузоперевозки, выпечка кондитерских изделий и т.д. 12 граждан заключили соцконтракты для ведения личного подсобного хозяйства.

Поддержка в рамках соцконтракта теперь осуществляется в рамках нацпроекта «Семья».

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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