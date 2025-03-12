Ветеринары Бурятии озаботились безопасностью местного молока

Накануне Ветеринарная служба Бурятии посетила ряд хозяйств Бичурского района. Делегация осмотрела крупные сельскохозяйственные предприятия, такие как ООО «Победа», ООО «Еланская гречиха» и сам «Бичурский маслозавод».

Ветеринары проверили условия содержания животных, соблюдение ветеринарных норм, а также провели оценку состояния здоровья скота после зимнего периода.

- Попутно решили вопросы, касающиеся электронной сертификации продукции в системе «Меркурий» и проведения ветеринарной санитарной экспертизы молока, поступающего на переработку в ООО «Бичурский маслозавод» от личных подсобных хозяйств. Все это станет шагом на пути к повышению стандартов производства молочной продукции в районе, - рассказали в Управлении ветеринарии республики.

Фото: loon.site