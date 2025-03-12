Общество 12.03.2025 в 13:34

ОРВИ в Бурятии пошли на спад

За неделю показатель упал почти на 20%
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Текст: Елена Кокорина
ОРВИ в Бурятии пошли на спад

В региональном Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Бурятия. На прошлой неделе она сохранялась стабильной, а показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями снизился по сравнению с предыдущей неделей на 18%.

- Структура циркулирующих респираторных вирусов сохранилась прежней. Продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1). Показатель заболеваемости сохранился на уровне предыдущей недели, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В качестве мер профилактики заболевания в ведомстве напомнили, что необходимо чаще мыть руки, проветривать помещения и стараться не контактировать с заболевшими людьми.

Фото: loon.site

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