Общество 12.03.2025 в 15:31

В Улан-Удэ пройдет творческий вечер писателя Алексея Гатапова

Он состоится 20 марта в Национальной библиотеке Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет творческий вечер писателя Алексея Гатапова

В Улан-Удэ пройдет творческий вечер писателя Алексея Гатапова (возрастное ограничение 6+). Он состоится 20 марта в 17.00 в Национальной библиотеке Бурятии (3 этаж, Литературно-музыкальная гостиная). На встрече Алексей Сергеевич презентует свою новую книгу и ответит на вопросы аудитории. 

- Новая книга писателя называется «Доржи Банзаров. Дневник чиновника особых поручений». Произведение написано в формате дневника, который ведет выпускник Казанского университета, молодой ученый Доржи Банзаров. Ему прочили большое будущее, но он был вынужден оставить науку и вернуться из Петербурга в Сибирь, где его определили чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве, - рассказали организаторы мероприятия.

Книга раскрывает полтора года последнего, иркутского периода жизни первого бурятского ученого, которая оборвалась в возрасте 33 лет.

Помимо презентации Алексей Сергеевич поделится своими мыслями о творчестве, планах, а также побеседует с читателями, ответит на их вопросы и проведет автограф-сессию. На встрече также пройдет выставка-продажа книг издательства «Номад».

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Для справки:

Алексей Гатапов (род. в 1965 году) – бурятский писатель, прозаик, писатель; член Союза писателей России, родом из с. Улюн Баргузинского района. Среди изданных книг писателя - сборник повестей и рассказов «Рождение вождя», сборник рассказов, повестей и статей «Первый нукер Чингисхана», по мотивам которого снят одноименный художественный фильм, а также исторический роман об отроческих годах Чингисхана «Тэмуджин».

В 2002 году Алексей Гатапов стал лауреатом II Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева в номинации «Поэзия» за перевод эпоса «Шоно Батор», а в 2004 и 2011 годах завоевал первую республиканскую литературную премию имени Исая Калашникова за рассказ «Первый нукер Чингисхана» и роман «Тэмуджин».

 

Фото: loon.site

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