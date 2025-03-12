Общество 12.03.2025 в 15:58

В Бурятии восстановили все сожженные и вырубленные леса

Молодых деревьев оказалось в два раза больше уничтоженных
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии восстановили все сожженные и вырубленные леса

На открытом совещании правительства Бурятии, которое прошло сегодня в ФСК, подвели итоги работы нацпроекта «Экология». Отличные показатели по лесовосстановлению предоставило Республиканское агентство лесного хозяйства республики.

- В целом, за 6 лет мы провели лесовосстановление на площади 174 тысячи гектаров. Выращиваем сосну в 17 лесных питомниках, где сеянцы вырастают в два раза быстрее, чем в открытом грунте. Таким образом, 2018 по 2024 год было выращено около 53 млн штук, - сообщают в РАЛХ.

В итоге, в 2024 году площадь восстановления лесов превысила площадь погибших и вырубленных насаждений в 2,3 раза.

В лесном хозяйстве подчеркнули, что в международной акции посадки леса «Сад памяти» принимают участие все районы республики и задача агентства на ближайшие пять лет – сохранить и преумножить достигнутые результаты.

Фото: РАЛХ

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лесовосстановление

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