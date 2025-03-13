Для пoлyчeния субсидий нa финансирование он немножечко приукрасил объемы работ, тем самым фирма получила свыше 5 млн рублей. Частью денег она поделилась с чиновником.

При обыске его дома полиция нашла тайник под полом. В нем лежало более 4 млн рублей. А что? Очень удобно, сходил за хлебом, а сдачу в половую щель скинул, вот тебе и дом-копилка! Заключил контракт, а деньги лишние остались, не пропадать же им! Тоже в щель. А сейчас, когда копилку вскрыли, у коммунальщика один вариант - свалить на мышей, мол, они натаскали, подлые. Сам он скромно живет, даже пол со щелями.