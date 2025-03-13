Мошенники устроили моральный террор 82-летней улан-удэнке

Вчера, 12 марта, в отделение полиции Улан-Удэ обратилась 82-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что мошенники похитили у нее 809 тысяч рублей личных сбережений.

Оказалось, что аферисты обманули ее по схеме «продление договора с оператором сотовой связи», позвонив в мессенджере. Пожилая женщина согласилась и продиктовала паспортные данные, ну а далее, уже по классике, женщине позвонили представители «Центробанка» и «Финансового департамента».

- Они расспросили гражданку об имеющихся счетах и суммах сбережений, а затем напугали тем, что мошенники пытаются похитить сбережения с вклада, поэтому необходимо перевести их на «безопасные счета». Более того, все это необходимо делать строго конфиденциально. Все это вывело женщину из состояния психологического равновесия и она согласилась выполнить все указания аферистов, - рассказывают в полиции республики.

Под давлением преступников потерпевшая приехала в центр города на такси и закрыла вклад в банке, обналичив 839 тысяч рублей. Далее, по указке преступников, она уехала на такси в офис другого банка, где перевела 809 тысяч рублей на счета мошенников.

- Спустя только несколько дней она рассказала родственникам о случившемся, которые и обратились в полицию. Помните, что ни банки, ни полиция, ни другие организации не решают вопросы по телефону, особенно в срочном порядке, а «безопасных счетов» не существует. Прежде чем выполнять любые указания, полученные по телефону, возьмите паузу, позвоните близким людям и обсудите с ними сложившуюся ситуацию, - добавили в МВД.

Фото: loon.site