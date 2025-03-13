Пострадавшим от потопа в Бурятии не захотели выплачивать компенсацию

Пострадавшим от паводков жителям Заиграевского района Бурятии пришлось обращаться в местную прокуратуру, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. Оказалось, что местная администрация не нашла нарушений жизнедеятельности семьи в результате потопа, который произошел в августе прошлого года.

По обращению жителей села Новоильинск об отказе в выплате единовременной материальной помощи прокуратура Заиграевского района провела проверку.

- Установлено, что комиссией по определению ущерба и последствий ЧС природного и техногенного характера администрации района вынесено незаконное заключение о том, что в результате паводковой ситуации условия жизнедеятельности семьи не нарушены. В связи с этим прокурор района внес представление главе района, по результатам рассмотрения которого заявителям выплачена единовременная материальная помощь в размере 45 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Напомним, что в результате сильных дождей в начале августа и прорыва стенки дамбы Хонхолойского водохранилища произошел подъем уровней рек на территории Мухоршибирского, Тарбагатайского и Заиграевского районов. Произошло затопление 546 придомовых участков и 94 жилых дома на территории 16 населенных пунктов. В связи с ухудшением обстановки с 3 августа 2024 года в республике ввели режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера.

Фото: loon.site