Общество 17.03.2025 в 06:00
В Бурятии государственная машина оказалась бессильна против фермера
Решение суда по «фекальному делу» не исполнено до сих пор
Текст: Петр Санжиев
Известный иволгинский фермер (возможно, уже бывший) Олег Пак так и не выполнил требования бурятских приставов об исполнении судебного решения по поводу сельскохозяйственных земель, которые он в свое время завалил фекалиями. Год проходит за годом, а, как говорится, воз и ныне там.
Вонючее дело
Если быть точными, то Фемида вынесла по злополучным землям целых три решения. Соответственно, на исполнении у иволгинских приставов находится три исполнительных производства. Но, несмотря на красивое и многообещающее название этой разновидности документов, реально ничего не исполнено.
- Согласно пояснениям должника Пак О. В., решения суда не исполнены с отсутствием денежных средств и специальной техники, - сообщил врио руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия Константин Щукин.
Скандал, вердикты по которому не исполняет Олег Пак, - дело весьма вонючее в прямом и переносном смысле. Среди сельских жителей, которым «посчастливилось» проживать в домах близ злополучного загаженного сельскохозяйственного поля, до сих пор помнят ту душераздирающую, тошнотворную вонь, накрывавшую окрестности. «Номер один» не раз писал о том, как начался скандал - после того, как Пак вывалил большое количество фекалий, граждане начали жаловаться. Фермер тогда арендовал землю.
Позднее фекалии завалили сверху опилками с целью, по-видимому, уменьшить запах. В результате, как негодовали местные, гремучая смесь отходов и опилок начала самовоспламеняться. Стало еще хуже.
- Постоянно приезжала пожарная машина, чтобы потушить все это. Там вывалено очень много фекалий, - рассказывала «Номер один» местная пенсионерка Евдокия Иванова.
В итоге инспекторы Россельхознадзора в ходе проверки установили, что в результате несанкционированного размещения ТКО произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки, а также перекрытие плодородного слоя земли. Фермеру выписали предписание об устранении нарушения и приведении участка в пригодное для сельхозпроизводства состояние. Пак его не выполнил. Шло время, одно предписание сменялось другим, но они не исполнялись.
Суд, куда перебралось противостояние, естественно, встал на сторону государственных контролеров. В их пользу Фемида вынесла решения обязать Пака очистить земельный участок, разработать проект рекультивации этого участка и представить его. Ну и, конечно, провести работы на нарушенном участке в соответствии с утвержденным проектом.
Должник обращался в суд, просил отсрочку и получал ее. Но в настоящее время «фекальное дело» превращается в историю о том, «как не исполнить решение суда». Государственная система, опирающаяся на закон, проигрывает.
Бег на месте продолжается
По словам Константина Щукина, «судебными приставами-исполнителями Иволгинского РОСП должник Пак О. В. неоднократно привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).
Горе-аграрий выплатил по каждому исполнительному производству исполнительский сбор в 5 тыс. рублей. Он уже ограничен в праве выезда за пределы России. Но это не помогло в деле исполнения решений Фемиды.
Как оказалось, к уголовной ответственности агрария привлечь нельзя, так как он выступает как физическое лицо.
Одно из решений по фекальному загрязнению сельскохозяйственной почвы вынесено еще в 2020 году. Сегодня уже 2025-й. «Номер один» напрямую спросил Управление, будут ли приставы прекращать исполнительное производство по данному решению в связи с невозможностью на протяжении нескольких лет его исполнить? Или приставы продолжат и дальше привлекать Пака к административной ответственности по упомянутой статье КоАП РФ?
Константин Щукин ответил, что законодательство «не предусматривает строгой последовательности и периодичности совершения исполнительских действий, их количества и объема».
Приставы, вероятно, будут бесконечно выдавать Паку штрафы - ведь никаких ограничений в сроках нет. Нет такого, что через определенное количество лет приставы обязаны принять решение о прекращении исполнительного производства, не давшего положительного результата. Нам кажется, история приставов и Пака сможет, в конце концов, претендовать на статус очень длинной истории, растянувшейся до кончины данного агрария.
- На сегодняшний день УФССП по Республике Бурятия принимает все меры для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в рамках законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, - сообщил Константин Щукин.
Что до самого Пака, то у него все просто. Бывший аграрий утверждает, что у него просто нет денег – очень распространенное объяснение среди должников, которые и не пытаются найти варианты для решения проблемы.
Долг перед государством Российским, это, наверное, не из категории «карточный долг - долг чести», который надо из последних сил отдать картежным партнерам, пусть даже продав почку. Но, тем не менее, долг - это долг.
Много ли в республике таких вот паков, что нарушили закон, но так и не восстановили урон? Вопрос непонятный и поэтому интересный. Однако еще более интересно, во сколько оцениваются ресурсы, которые годами вынуждены тратить приставы на давно буксующие на одном месте исполнительные производства.
Вонючее дело
Если быть точными, то Фемида вынесла по злополучным землям целых три решения. Соответственно, на исполнении у иволгинских приставов находится три исполнительных производства. Но, несмотря на красивое и многообещающее название этой разновидности документов, реально ничего не исполнено.
- Согласно пояснениям должника Пак О. В., решения суда не исполнены с отсутствием денежных средств и специальной техники, - сообщил врио руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия Константин Щукин.
Скандал, вердикты по которому не исполняет Олег Пак, - дело весьма вонючее в прямом и переносном смысле. Среди сельских жителей, которым «посчастливилось» проживать в домах близ злополучного загаженного сельскохозяйственного поля, до сих пор помнят ту душераздирающую, тошнотворную вонь, накрывавшую окрестности. «Номер один» не раз писал о том, как начался скандал - после того, как Пак вывалил большое количество фекалий, граждане начали жаловаться. Фермер тогда арендовал землю.
Позднее фекалии завалили сверху опилками с целью, по-видимому, уменьшить запах. В результате, как негодовали местные, гремучая смесь отходов и опилок начала самовоспламеняться. Стало еще хуже.
- Постоянно приезжала пожарная машина, чтобы потушить все это. Там вывалено очень много фекалий, - рассказывала «Номер один» местная пенсионерка Евдокия Иванова.
В итоге инспекторы Россельхознадзора в ходе проверки установили, что в результате несанкционированного размещения ТКО произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки, а также перекрытие плодородного слоя земли. Фермеру выписали предписание об устранении нарушения и приведении участка в пригодное для сельхозпроизводства состояние. Пак его не выполнил. Шло время, одно предписание сменялось другим, но они не исполнялись.
Суд, куда перебралось противостояние, естественно, встал на сторону государственных контролеров. В их пользу Фемида вынесла решения обязать Пака очистить земельный участок, разработать проект рекультивации этого участка и представить его. Ну и, конечно, провести работы на нарушенном участке в соответствии с утвержденным проектом.
Должник обращался в суд, просил отсрочку и получал ее. Но в настоящее время «фекальное дело» превращается в историю о том, «как не исполнить решение суда». Государственная система, опирающаяся на закон, проигрывает.
Бег на месте продолжается
По словам Константина Щукина, «судебными приставами-исполнителями Иволгинского РОСП должник Пак О. В. неоднократно привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).
Горе-аграрий выплатил по каждому исполнительному производству исполнительский сбор в 5 тыс. рублей. Он уже ограничен в праве выезда за пределы России. Но это не помогло в деле исполнения решений Фемиды.
Как оказалось, к уголовной ответственности агрария привлечь нельзя, так как он выступает как физическое лицо.
Одно из решений по фекальному загрязнению сельскохозяйственной почвы вынесено еще в 2020 году. Сегодня уже 2025-й. «Номер один» напрямую спросил Управление, будут ли приставы прекращать исполнительное производство по данному решению в связи с невозможностью на протяжении нескольких лет его исполнить? Или приставы продолжат и дальше привлекать Пака к административной ответственности по упомянутой статье КоАП РФ?
Константин Щукин ответил, что законодательство «не предусматривает строгой последовательности и периодичности совершения исполнительских действий, их количества и объема».
Приставы, вероятно, будут бесконечно выдавать Паку штрафы - ведь никаких ограничений в сроках нет. Нет такого, что через определенное количество лет приставы обязаны принять решение о прекращении исполнительного производства, не давшего положительного результата. Нам кажется, история приставов и Пака сможет, в конце концов, претендовать на статус очень длинной истории, растянувшейся до кончины данного агрария.
- На сегодняшний день УФССП по Республике Бурятия принимает все меры для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в рамках законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, - сообщил Константин Щукин.
Что до самого Пака, то у него все просто. Бывший аграрий утверждает, что у него просто нет денег – очень распространенное объяснение среди должников, которые и не пытаются найти варианты для решения проблемы.
Долг перед государством Российским, это, наверное, не из категории «карточный долг - долг чести», который надо из последних сил отдать картежным партнерам, пусть даже продав почку. Но, тем не менее, долг - это долг.
Много ли в республике таких вот паков, что нарушили закон, но так и не восстановили урон? Вопрос непонятный и поэтому интересный. Однако еще более интересно, во сколько оцениваются ресурсы, которые годами вынуждены тратить приставы на давно буксующие на одном месте исполнительные производства.