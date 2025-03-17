В Бурятии государственная машина оказалась бессильна против фермера

Известный иволгинский фермер (возможно, уже бывший) Олег Пак так и не выполнил требования бурятских приставов об исполнении судебного решения по поводу сельскохозяйственных земель, которые он в свое время завалил фекалиями. Год проходит за годом, а, как говорится, воз и ныне там.Если быть точными, то Фемида вынесла по злополучным землям целых три решения. Соответственно, на исполнении у иволгинских приставов находится три исполнительных производства. Но, несмотря на красивое и многообещающее название этой разновидности документов, реально ничего не исполнено.- Согласно пояснениям должника Пак О. В., решения суда не исполнены с отсутствием денежных средств и специальной техники, - сообщил врио руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия Константин Щукин.Скандал, вердикты по которому не исполняет Олег Пак, - дело весьма вонючее в прямом и переносном смысле. Среди сельских жителей, которым «посчастливилось» проживать в домах близ злополучного загаженного сельскохозяйственного поля, до сих пор помнят ту душераздирающую, тошнотворную вонь, накрывавшую окрестности. «Номер один» не раз писал о том, как начался скандал - после того, как Пак вывалил большое количество фекалий, граждане начали жаловаться. Фермер тогда арендовал землю.Позднее фекалии завалили сверху опилками с целью, по-видимому, уменьшить запах. В результате, как негодовали местные, гремучая смесь отходов и опилок начала самовоспламеняться. Стало еще хуже.- Постоянно приезжала пожарная машина, чтобы потушить все это. Там вывалено очень много фекалий, - рассказывала «Номер один» местная пенсионерка Евдокия Иванова.В итоге инспекторы Россельхознадзора в ходе проверки установили, что в результате несанкционированного размещения ТКО произошло загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки, а также перекрытие плодородного слоя земли. Фермеру выписали предписание об устранении нарушения и приведении участка в пригодное для сельхозпроизводства состояние. Пак его не выполнил. Шло время, одно предписание сменялось другим, но они не исполнялись.Суд, куда перебралось противостояние, естественно, встал на сторону государственных контролеров. В их пользу Фемида вынесла решения обязать Пака очистить земельный участок, разработать проект рекультивации этого участка и представить его. Ну и, конечно, провести работы на нарушенном участке в соответствии с утвержденным проектом.Должник обращался в суд, просил отсрочку и получал ее. Но в настоящее время «фекальное дело» превращается в историю о том, «как не исполнить решение суда». Государственная система, опирающаяся на закон, проигрывает.По словам Константина Щукина, «судебными приставами-исполнителями Иволгинского РОСП должник Пак О. В. неоднократно привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).Горе-аграрий выплатил по каждому исполнительному производству исполнительский сбор в 5 тыс. рублей. Он уже ограничен в праве выезда за пределы России. Но это не помогло в деле исполнения решений Фемиды.Как оказалось, к уголовной ответственности агрария привлечь нельзя, так как он выступает как физическое лицо.Одно из решений по фекальному загрязнению сельскохозяйственной почвы вынесено еще в 2020 году. Сегодня уже 2025-й. «Номер один» напрямую спросил Управление, будут ли приставы прекращать исполнительное производство по данному решению в связи с невозможностью на протяжении нескольких лет его исполнить? Или приставы продолжат и дальше привлекать Пака к административной ответственности по упомянутой статье КоАП РФ?Константин Щукин ответил, что законодательство «не предусматривает строгой последовательности и периодичности совершения исполнительских действий, их количества и объема».Приставы, вероятно, будут бесконечно выдавать Паку штрафы - ведь никаких ограничений в сроках нет. Нет такого, что через определенное количество лет приставы обязаны принять решение о прекращении исполнительного производства, не давшего положительного результата. Нам кажется, история приставов и Пака сможет, в конце концов, претендовать на статус очень длинной истории, растянувшейся до кончины данного агрария.- На сегодняшний день УФССП по Республике Бурятия принимает все меры для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в рамках законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, - сообщил Константин Щукин.Что до самого Пака, то у него все просто. Бывший аграрий утверждает, что у него просто нет денег – очень распространенное объяснение среди должников, которые и не пытаются найти варианты для решения проблемы.Долг перед государством Российским, это, наверное, не из категории «карточный долг - долг чести», который надо из последних сил отдать картежным партнерам, пусть даже продав почку. Но, тем не менее, долг - это долг.Много ли в республике таких вот паков, что нарушили закон, но так и не восстановили урон? Вопрос непонятный и поэтому интересный. Однако еще более интересно, во сколько оцениваются ресурсы, которые годами вынуждены тратить приставы на давно буксующие на одном месте исполнительные производства.