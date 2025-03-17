Оплата за услуги Управляющей компании

Вопрос: «Можно ли не платить за услуги УК, если не устраивает качество обслуживания?»

Содном Ц., г. Улан-Удэ

Законом не предусмотрена безусловная возможность собственника отказаться от обязательства внесения оплаты на содержание общего имущества в многоквартирном доме, но предоставлено право требовать перерасчета за услугу ненадлежащего качества. Об этом говорит и постановление Правительства от 06.05.2011 № 354, которое устанавливает нормы Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и установления факта оказания услуг ненадлежащего качества.

Как воздействовать на недобросовестные УК? Существует несколько инстанций, куда жители могут обратиться с жалобой на УК.

В первую очередь нужно обратиться к директору УК с письменным заявлением, в котором должны быть подробно перечислены все претензии.

При несоблюдении правил технического обслуживания, связанных с некачественной подготовкой домов к отопительному сезону или некачественным содержанием площадок, жалобу подают в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Жалобу на некачественную работу или бездействие управляющей компании может подать владелец жилья или арендатор, имеющий на руках договор найма.

ГЖИ после обращения обязана провести проверку. При выявлении нарушения управляющая компания получит предписание с просьбой ликвидировать нарушения. Если нарушения своевременно не устранены, то назначают штраф.

Самый простой способ подачи жалобы – сделать это через электронную приемную ГЖИ или через портал Госуслуг.

Вашу жалобу должны зафиксировать не позже семи дней, ответ должны дать в течение тридцати дней после регистрации. Этого времени достаточно, чтобы представители ГЖИ провели проверку деятельности УК. Если по итогам проверок выяснится, что УК плохо выполняет свои обязанности, то на нее накладывается штраф.