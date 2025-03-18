Общество 18.03.2025 в 09:00

Взыскание долга приставом

Какие выплаты не подлежат взысканию?
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Текст: Номер один
Взыскание долга приставом
Номер один

Вопрос: «С каких выплат пристав не может взыскать долг?»

Яна К.

Пристав не может взыскать долг с некоторых видов выплат:

- пособия и выплаты на детей, беременным женщинам;

- материальная помощь, связанная со свадьбой, рождением ребёнка, смертью близких родственников, стихийными бедствиями;

- материнский капитал;

- пенсия по потере кормильца;

- социальная пенсия гражданам с инвалидностью 1, 2 и 3 группы и пособия детям-инвалидам.

Полный перечень выплат, с которых запрещено взыскание, представлен в ст. 101 Закона об исполнительном производстве.

Если пристав взыскал долг с таких выплат, подайте жалобу на Госуслугах. Для этого понадобится подтверждённая учётная запись.

Сначала нужно выбрать «Подать жалобу или заявление об отстранении пристава».

 Затем выбрать подходящий вариант:

- подать жалобу о нарушении срока возбуждения ИП;

- обжаловать постановление пристава;

- подать жалобу на действия или бездействие пристава;

- подать заявление на отстранение пристава

Укажите причину жалобы. Для заявления об отстранении — обстоятельства заинтересованности пристава.

Срок рассмотрения жалобы — до 17 рабочих дней. Если приставу придётся запрашивать дополнительные документы, срок увеличится до 27 рабочих дней. Срок рассмотрения заявления об отстранении пристава — до 8 рабочих дней. Ответы придут в личный кабинет.

Жалобы и вопрос об отстранении пристава рассматривает старший пристав или его заместитель. Записаться к нему на личный приём можно через сайт Федеральной службы судебных приставов.

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