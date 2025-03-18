Взыскание долга приставом
Вопрос: «С каких выплат пристав не может взыскать долг?»
Яна К.
Пристав не может взыскать долг с некоторых видов выплат:
- пособия и выплаты на детей, беременным женщинам;
- материальная помощь, связанная со свадьбой, рождением ребёнка, смертью близких родственников, стихийными бедствиями;
- материнский капитал;
- пенсия по потере кормильца;
- социальная пенсия гражданам с инвалидностью 1, 2 и 3 группы и пособия детям-инвалидам.
Полный перечень выплат, с которых запрещено взыскание, представлен в ст. 101 Закона об исполнительном производстве.
Если пристав взыскал долг с таких выплат, подайте жалобу на Госуслугах. Для этого понадобится подтверждённая учётная запись.
Сначала нужно выбрать «Подать жалобу или заявление об отстранении пристава».
Затем выбрать подходящий вариант:
- подать жалобу о нарушении срока возбуждения ИП;
- обжаловать постановление пристава;
- подать жалобу на действия или бездействие пристава;
- подать заявление на отстранение пристава
Укажите причину жалобы. Для заявления об отстранении — обстоятельства заинтересованности пристава.
Срок рассмотрения жалобы — до 17 рабочих дней. Если приставу придётся запрашивать дополнительные документы, срок увеличится до 27 рабочих дней. Срок рассмотрения заявления об отстранении пристава — до 8 рабочих дней. Ответы придут в личный кабинет.
Жалобы и вопрос об отстранении пристава рассматривает старший пристав или его заместитель. Записаться к нему на личный приём можно через сайт Федеральной службы судебных приставов.