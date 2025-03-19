Нотариальное согласие супруга
Вопрос: «В каких случаях требуется нотариальное согласие супруга?»
Тамара И.
На сделки с совместно нажитой в браке недвижимостью требуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга.
Это актуально в следующих случаях:
- продажа квартиры, земельного участка или жилого дома, приобретённые в браке;
- дарение, мена, передача в залог, сдача на длительный срок совместно нажитой недвижимости;
- покупка квартиры в ипотеку в браке.
Если владеете бизнесом, то согласие может понадобиться, когда вы будете:
- покупать или продавать доли в уставном капитале компаний;
- выходить из состава участников ООО.
Если не оформить согласие супруга там, где оно необходимо, сделку впоследствии можно будет оспорить. Это дополнительные риски. Супруг может добиваться признания сделки недействительной — в том числе после развода.
Как оформить нотариальное согласие? Для этого запишитесь на приём к нотариусу:
- через «Госуслуги»;
- на портале Федеральной нотариальной палаты;
- в приложении «Нотариат.РФ».
Когда согласие супруга на сделки с недвижимостью не нужно?
- недвижимость куплена до брака;
- подарена одному супругу;
- досталась одному супругу в наследство;
- приватизирована в браке одним из супругов;
- принадлежит только одному супругу по брачному договору.