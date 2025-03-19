Вопрос: «В каких случаях требуется нотариальное согласие супруга?»

Тамара И.

На сделки с совместно нажитой в браке недвижимостью требуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга.

Это актуально в следующих случаях:

- продажа квартиры, земельного участка или жилого дома, приобретённые в браке;

- дарение, мена, передача в залог, сдача на длительный срок совместно нажитой недвижимости;

- покупка квартиры в ипотеку в браке.

Если владеете бизнесом, то согласие может понадобиться, когда вы будете:

- покупать или продавать доли в уставном капитале компаний;

- выходить из состава участников ООО.

Если не оформить согласие супруга там, где оно необходимо, сделку впоследствии можно будет оспорить. Это дополнительные риски. Супруг может добиваться признания сделки недействительной — в том числе после развода.

Как оформить нотариальное согласие? Для этого запишитесь на приём к нотариусу:

- через «Госуслуги»;

- на портале Федеральной нотариальной палаты;

- в приложении «Нотариат.РФ».

Когда согласие супруга на сделки с недвижимостью не нужно?

- недвижимость куплена до брака;

- подарена одному супругу;

- досталась одному супругу в наследство;

- приватизирована в браке одним из супругов;

- принадлежит только одному супругу по брачному договору.