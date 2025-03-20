Общество 20.03.2025 в 09:00

Финансовые пирамиды

Как ее распознать?
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Текст: Номер один
Финансовые пирамиды
Pixabay

Вопрос: «Как понять, что предлагаемые инвестиционные проекты – это финансовая пирамида?» 

Аюр С.

Как отмечают в Банке России, все финансовые пирамиды:

- обещают очень высокие проценты по вложениям и гарантированные доходы;

- агитируют привлекать в проект друзей и дают за это бонусы.

Чтобы не лишиться денег, важно вовремя распознать мошенников. Порой в этом может помочь название их организации.

Банк России ведет список организаций, которые нарушили закон. Более 120 компаний из этого перечня использовали в своем названии слова «ферма», «огород» и «дача». 

Часто в названиях мошеннических организаций оказываются сказочные существа. Самое популярное из них — дракон. Также нередко встречаются пегасы и единороги.

Разработчики экономических игр с признаками финансовых пирамид нередко используют в своих названиях отсылки к популярным кино или играм, например:

- Гарри Поттер, Шрек и Мадагаскар;  

- Hamster Kombat, DOTA, World of Tanks или Plants vs Zombies.

Более чем у 100 нелегальных компании в названии есть слова GPT, «ИИ» или AI.

Как проверить компанию? Узнать, легально ли работает организация, можно на сайте cbr.ru.:

1. введите информацию о компании в разделе «Проверить участника финансового рынка». Там будет указано, есть ли у организации разрешение Банка России о допуске на финансовый рынок;

2. затем перейдите в раздел «Противодействие недобросовестным практикам» и убедитесь, что компании нет в списке «нелегалов».

 

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