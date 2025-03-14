В Кяхте в 2025 году отремонтируют три главные улицы

В городе Кяхта в этом году стартуют работы по ремонту дорог на трех улицах: Маскова, Батурина и Советская. Общая протяженность ремонтируемых участков составит более 1700 метров.

На эти цели выделяет порядка 97 миллионов рублей. Все работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Планируется, что ремонт будет завершен уже в текущем году.

- В настоящее время улицы находятся в ненормативном состоянии: многочисленные выбоины, разрушенные тротуары, изношенный асфальт, который местами практически отсутствует. Тем не менее, они остаются ключевыми транспортными артериями города, обеспечивая движение общественного транспорта и связь с важными социальными объектами, такими как библиотека, военкомат, школа, медицинский колледж, а также они обеспечивают подъезд к региональной трассе, - сообщили в минтрансе.

В прошлом году были проведены торги, по итогам которых заключены контракты с подрядчиками на проведение ремонтных работ.

Сейчас компании занимаются подготовкой, закупают необходимые материалы. Ремонтные работы начнутся в мае. В процессе ремонта планируется заменить дорожное покрытие, отремонтировать сами дороги и тротуары, установить освещение и нанести новую разметку.

Фото: минтранс Бурятии