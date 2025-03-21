Общество 21.03.2025 в 09:00

Экзамены на водительские права

Что нужно знать?
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Текст: Номер один
Экзамены на водительские права
Номер один

Вопрос: «Что нужно знать про экзамены в автошколе?»

Юрий Альбертович Г.

Сдать экзамен на права можно только после обучения в автошколе.

Можно выбрать обучение на управление автомобилем с механической или автоматической коробкой переключения передач. В первом случае экзамен сдается на автомобиле с механической КПП, а в будущем можно управлять автомобилями с любым типом коробки. Если получены права на управление автомобилем с автоматической коробкой передач, нельзя управлять машиной с механической коробкой без дополнительного обучения и экзамена.

Сдавать экзамен можно со своей автошколой или самостоятельно записаться в любое подразделение ГИБДД без привязки к месту жительства и регистрации. Документы можно подать через Госуслуги.

Сам экзамен состоит из теоретической и практической части. Практический экзамен можно сдать только после успешной сдачи теории — в течение 6 месяцев. Если срок пропущен, нужно повторно сдать теорию.

При неудачной попытке экзамены можно сдавать повторно сколько угодно раз. Это бесплатно, госпошлина уплачивается только за получение прав один раз.

После третьей неудачной попытки и теоретическую, и практическую часть повторно можно сдавать только с интервалом в 6 – 9 месяцев. Если прошло 12 месяцев со дня получения медсправки, до следующей попытки придется пройти медосмотр и получить новую.

Для замены прав по любой причине повторно экзамены сдавать не нужно.

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