В Улан-Удэ рассказали, когда начнутся весенние каникулы

В Улан-Удэ ученики городских школ отправятся на весенние каникулы 22 марта и вернутся за парты 31 марта. Об этом сообщили в Комитете по образованию мэрии.Что касается последних звонков, то они в Улан-Удэ пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня.