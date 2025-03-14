Общество 14.03.2025 в 11:32

В Улан-Удэ рассказали, когда начнутся весенние каникулы

На отдых школьников отводится одна неделя
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рассказали, когда начнутся весенние каникулы
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ ученики городских школ отправятся на весенние каникулы 22 марта и вернутся за парты 31 марта. Об этом сообщили в Комитете по образованию мэрии.

Что касается последних звонков, то они в Улан-Удэ пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня.
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В Улан-Удэ рассказали, когда начнутся весенние каникулы
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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

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