Общество 14.03.2025 в 11:45

В Улан-Удэ более десятка школ оставили на дистанте на вторую смену

Основная их часть расположена в Железнодорожном районе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ более десятка школ оставили на дистанте на вторую смену
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ ряд школ, где из-за аварии отключили холодную воду, перевела на дистанционное обучение и учеников второй смены. Как сообщили в Комитете по образованию мэрии, в Советском районе это школы №2 и №43. В Железнодорожном районе – школы №№ 13, 14, 26, 38 (ул. Шаляпина 14а), 40, 41, 42, 48, 59, 64 и 65.

Напомним, вчера днем в ходе реконструкции напорного коллектора подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» повредила водопровод на улице Борсоева. В результате без холодной воды остались сотни домов и социальные объекты в части Советского и Железнодорожного районов города.

Ликвидация аварии шла весь вчерашний вечер и всю сегодняшнюю ночь. В ней участвовали более 30 специалистов и 17 единиц техники. Поврежденный участок водопровода был заменен.

Из-за аварии сегодня утром занятия первой смены в школах, попавших под отключение, перевели на дистант. Также не открылись детские сады, при этом работу поликлиник не остановили – к ним организовали подвоз воды.

Сегодня в 8 утра мэр Улан-Удэ сообщил, что авария устранена, все работы завершены.

«Идет заполнение системы, это может занять пару часов. Скоро вода поступит в квартиры», - заявил утром градоначальник.
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