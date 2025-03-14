На борьбу с сосульками в Улан-Удэ пустили рыболовные снасти

Весьма неожиданно, но на борьбу с сосульками в Улан-Удэ вышли, вооружившись удочкой. Такой способ борьбы с ледяной угрозой нашла местная управляющая компания, обслуживающая дома на 3-ем участки станции Дивизионная

- Сначала обязательно нужно огородить территорию примерно на 3–4 метра от дома. Затем происходит удаление сосулек с помощью немного переделанной удочки. Работа проводится ежедневно, так как сосульки нарастают, и раз в 2–3 дня мы проводим чистку, — сказал директор управляющей организации «СтройКомСервис» Максим Калинин.

Вместе с коллегами он ежедневно удаляет сосульки с крыш домов в Советском районе, которые находятся под управлением его компании.

- Просим жителей быть осторожными. Если вы заметите свисающие с крыши дома сосульки или обледеневшие участки, сообщите об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ, - добавили в мэрии города.

Фото: скриншот видео мэрии города