Ветеранам СВО в Бурятии рассказали о грантах «Агростартап» и «Агромотиватор»

Сотрудники минсельхозпрода Бурятии и «Информационно-методологического центра республики Бурятия» (ИМЦ) провели семинар для ветеранов СВО, на котором обсудили гранты «Агростартап» и «Агромотиватор». Мероприятие прошло в здании филиала Фонда защитников Отечества.

По инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова были внесены изменения в порядок выдачи субсидий, которые предоставляют приоритет участникам СВО и их семьям. Особое внимание уделено ветеранам, получившим инвалидность.

Участникам семинара рассказали, как подготовить документы и разработать бизнес-план для участия в конкурсе на грант «Агростартап» и «Агромотиватор».

Участие в конкурсах поможет бывшим военнослужащим начать предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе.

Фото: скриншот видео, минсельхозпрод РБ