В Бурятии стали больше насиловать, грабить и убивать

В январе–феврале 2025 года в Бурятии зарегистрировано на 12,3% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-17%), разбоев (-33%), краж (-24%), мошенничеств (-1,5%), незаконных рубок леса (-43%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-50%), незаконным оборотом оружия (-10%).В то же время возросло количество убийств (+20%), грабежей (+14%), изнасилований (+100%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+11%).