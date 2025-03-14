Общество 14.03.2025 в 12:14
В Бурятии стали больше насиловать, грабить и убивать
Это происходит на фоне общего снижения преступности
Текст: Андрей Константинов
В январе–феврале 2025 года в Бурятии зарегистрировано на 12,3% меньше преступлений, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-17%), разбоев (-33%), краж (-24%), мошенничеств (-1,5%), незаконных рубок леса (-43%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-50%), незаконным оборотом оружия (-10%).
В то же время возросло количество убийств (+20%), грабежей (+14%), изнасилований (+100%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+11%).
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-17%), разбоев (-33%), краж (-24%), мошенничеств (-1,5%), незаконных рубок леса (-43%), криминальных посягательств, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-50%), незаконным оборотом оружия (-10%).
В то же время возросло количество убийств (+20%), грабежей (+14%), изнасилований (+100%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+11%).
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