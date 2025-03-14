Общество 14.03.2025 в 12:34

В столице Монголии построят канатную дорогу

Власти Улан-Батора таким экзотическим способом намерены бороться с пробками
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Текст: Иван Иванов
В столице Монголии построят канатную дорогу
Фото: архив «Номер один»
В рамках комплексного проекта, направленного на сокращение пробок на дорогах, в Улан-Баторе начались строительно-монтажные работы для транспортной системы воздушной канатной дороги.

Как сообщает агентство Монцамэ, уже утверждено технико-экономическое обоснование второй линии и получены необходимые детали для сборки двух станций и 19 анкеров для опор колонн. Поставка оборудование для станций и опорных колонн запланирован на апрель.

По словам ответственных лиц, производство кабин канатной дороги начнется в апреле. Пропускная способность в час пик составит 2320 человек, всего будет установлено 98 кабин вместимостью по 10 человек. Ожидается, что время перевозки пассажиров по этому маршруту составит 11 минут, а скорость — 22 км/ч.

После завершения монтажных работ линия в течение шести месяцев будет проходить испытания без пассажиров. Следующая линия, протяженностью 4,2 км, включает в себя две станции и опоры высотой от 7,5 до 42 метров, в общей сложности 19 опорных колонн.

Старший инженер проекта Г. Тувшинсанаа сообщил, что монтаж опорных колонн начался с 10 марта. Шесть из 19 колонн будут установлены в бассейне реки Туул до начала паводкового периода. После установки колонн начнутся работы по монтажу металлоконструкций. Строительные работы проекта планируется завершить в декабре, после чего в течение трех месяцев будут организованы наладочные и испытательные работы. Это позволит ввести линию в эксплуатацию во втором квартале следующего года.

Менеджер по строительству компании Moннис инжиниринг Ж. Анхбаяр отметил, что сооружение будет возведено с использованием железобетонных свайных и столбчатых фундаментов, а колонны прибудут из Франции к маю. Бурение будет проведено на глубину 15-20 метров, после чего будет залит бетонный фундамент на глубину 6-9 метров. Строительство станций будет проходить параллельно со строительством двухэтажного здания для хранения подвесных кабин.

«Мы работаем со столичной командой спасателей и с французской стороной, чтобы обменяться опытом и получить необходимые советы и информацию по вопросам безопасности», - сooбщил он.

О стоимости проезда по канатной дороге пока не сообщается.
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