Героизм пожарного-десантника из Бурятии отметили медалью Жукова

Мужество и героизм пожарного Авиалесохраны Бурятии Алексея Паршикова были отмечены государственными наградами. За качества проявленные на СВО его наградили медалью Жукова и медалью «За храбрость».

- В 2022 году наш сотрудник, десантник-пожарный Баргузинского авиаотделения Алексей Паршиков отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации. В составе 5-й отдельной гвардейской танковой бригады он участвовал во взятии Шахтёрска и Новосёлки Донецкой Народной Республики. Несколько раз получал тяжёлые ранения, но все равно продолжает выполнять задачи по защите нашей Родины. Гордимся тем, что за боевые заслуги Алексей был отмечен медалями Жукова и «За храбрость», а также представлен к Государственной награде ДНР, - рассказали в Авиалесохране Бурятии.

Фото: Авиалесохрана Бурятии