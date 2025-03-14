Общество 14.03.2025 в 12:53

«Я тут самый главный»

В новосибирской школе охранник напал на дедушку на глазах у шестилетней внучки
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Я тут самый главный»
Мужчина утверждает, что ему порвали куртку. Фото: предоставлено героем публикации
В новосибирской школе произошла потасовка между охранником и дедушкой ученицы. Как сообщает КП-Новосибирск, 6 марта 57-летний мужчина привел шестилетнюю внучку на подготовительные занятия. В самой школе, по словам родственников девочки, раньше посидеть в холле родственников детей пускали.

- Я привел внучку и увидел мужчину в свитере, штанах. Никакого бейджика или еще каких-то опознавательных знаков, что он охранник, у него не было. Мы с внучкой дошли до лавочки, а этот мужчина кинулся на меня со словами: «Сюда нельзя заходить», - рассказал дедушка ученицы. — Никакие документы от меня не требовали.

Сибиряк удивился такому поведению мужчины: говорит, что спросил: «Вы кто?».

- Этот человек ответил мне: «Я здесь самый главный!». Он схватил меня за рукав и выставил за турникет. Я так и не смог разобраться, в чем он там самый главный. Внучка осталась одна, а меня к ней не пускали. Я написал заявление в полицию, - говорит новосибирец.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в мэрию- там объяснили случившееся так:

- Заместитель директора частной охранной организации, который осуществлял функции охранника, потребовал от посетителя (законного представителя обучающегося) выполнения требований положения о пропускном и внутриобъектовом режимах. Для прохода в образовательную организацию посетитель обязан был предъявить документ, удостоверяющий личность, и записаться в журнал регистрации посетителей школы, но мужчина отказался эти требования выполнить, - сообщили в мэрии.

Также в ведомстве добавили, что мужчина не отреагировал на просьбу охранника передать ребенка учителю и покинуть территорию. А охранник, по их версии, куртку сибиряку не порвал.

- По информации, полученной от руководителя образовательной организации, повреждение верхней одежды посетителя сотрудником охраны в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения не установлено, - уточнили в мэрии.

Все новости

В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка
14.03.2025 в 13:13
«Я тут самый главный»
14.03.2025 в 12:53
Героизм пожарного-десантника из Бурятии отметили медалью Жукова
14.03.2025 в 12:38
В столице Монголии построят канатную дорогу
14.03.2025 в 12:34
В Бурятии стали больше насиловать, грабить и убивать
14.03.2025 в 12:14
Ветеранам СВО в Бурятии рассказали о грантах «Агростартап» и «Агромотиватор»
14.03.2025 в 11:51
На борьбу с сосульками в Улан-Удэ пустили рыболовные снасти
14.03.2025 в 11:47
В Улан-Удэ более десятка школ оставили на дистанте на вторую смену
14.03.2025 в 11:45
В Улан-Удэ рассказали, когда начнутся весенние каникулы
14.03.2025 в 11:32
В Кяхте в 2025 году отремонтируют три главные улицы
14.03.2025 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка
Им стала учитель бурятского языка из школы № 8 Саяна Будажапова
14.03.2025 в 13:13
Героизм пожарного-десантника из Бурятии отметили медалью Жукова
Свою храбрость он третий год проявляет на СВО
14.03.2025 в 12:38
В столице Монголии построят канатную дорогу
Власти Улан-Батора таким экзотическим способом намерены бороться с пробками
14.03.2025 в 12:34
В Бурятии стали больше насиловать, грабить и убивать
Это происходит на фоне общего снижения преступности
14.03.2025 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru