Общество 14.03.2025 в 12:53
«Я тут самый главный»
В новосибирской школе охранник напал на дедушку на глазах у шестилетней внучки
Текст: КП-Новосибирск
В новосибирской школе произошла потасовка между охранником и дедушкой ученицы. Как сообщает КП-Новосибирск, 6 марта 57-летний мужчина привел шестилетнюю внучку на подготовительные занятия. В самой школе, по словам родственников девочки, раньше посидеть в холле родственников детей пускали.
- Я привел внучку и увидел мужчину в свитере, штанах. Никакого бейджика или еще каких-то опознавательных знаков, что он охранник, у него не было. Мы с внучкой дошли до лавочки, а этот мужчина кинулся на меня со словами: «Сюда нельзя заходить», - рассказал дедушка ученицы. — Никакие документы от меня не требовали.
Сибиряк удивился такому поведению мужчины: говорит, что спросил: «Вы кто?».
- Этот человек ответил мне: «Я здесь самый главный!». Он схватил меня за рукав и выставил за турникет. Я так и не смог разобраться, в чем он там самый главный. Внучка осталась одна, а меня к ней не пускали. Я написал заявление в полицию, - говорит новосибирец.
КП-Новосибирск обратились за комментарием в мэрию- там объяснили случившееся так:
- Заместитель директора частной охранной организации, который осуществлял функции охранника, потребовал от посетителя (законного представителя обучающегося) выполнения требований положения о пропускном и внутриобъектовом режимах. Для прохода в образовательную организацию посетитель обязан был предъявить документ, удостоверяющий личность, и записаться в журнал регистрации посетителей школы, но мужчина отказался эти требования выполнить, - сообщили в мэрии.
Также в ведомстве добавили, что мужчина не отреагировал на просьбу охранника передать ребенка учителю и покинуть территорию. А охранник, по их версии, куртку сибиряку не порвал.
- По информации, полученной от руководителя образовательной организации, повреждение верхней одежды посетителя сотрудником охраны в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения не установлено, - уточнили в мэрии.
- Я привел внучку и увидел мужчину в свитере, штанах. Никакого бейджика или еще каких-то опознавательных знаков, что он охранник, у него не было. Мы с внучкой дошли до лавочки, а этот мужчина кинулся на меня со словами: «Сюда нельзя заходить», - рассказал дедушка ученицы. — Никакие документы от меня не требовали.
Сибиряк удивился такому поведению мужчины: говорит, что спросил: «Вы кто?».
- Этот человек ответил мне: «Я здесь самый главный!». Он схватил меня за рукав и выставил за турникет. Я так и не смог разобраться, в чем он там самый главный. Внучка осталась одна, а меня к ней не пускали. Я написал заявление в полицию, - говорит новосибирец.
КП-Новосибирск обратились за комментарием в мэрию- там объяснили случившееся так:
- Заместитель директора частной охранной организации, который осуществлял функции охранника, потребовал от посетителя (законного представителя обучающегося) выполнения требований положения о пропускном и внутриобъектовом режимах. Для прохода в образовательную организацию посетитель обязан был предъявить документ, удостоверяющий личность, и записаться в журнал регистрации посетителей школы, но мужчина отказался эти требования выполнить, - сообщили в мэрии.
Также в ведомстве добавили, что мужчина не отреагировал на просьбу охранника передать ребенка учителю и покинуть территорию. А охранник, по их версии, куртку сибиряку не порвал.
- По информации, полученной от руководителя образовательной организации, повреждение верхней одежды посетителя сотрудником охраны в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения не установлено, - уточнили в мэрии.