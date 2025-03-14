В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса лучших учителей бурятского языка «Эрхим багша-2025». Победителем конкурса стала Саяна Будажапова, учитель бурятского языка городской школы №8.

- Я участвую в этом конкурсе уже несколько раз и наконец-то добилась вот таких высоких результатов, опираясь на мой 26-летний педагогический опыт. Я безмерно счастлива и рада, потому что развиваю профессиональное мастерство, опыт, претворяя все свои идеи в работе. В моей школе очень много мероприятий проводится именно на развитие и популяризацию бурятского языка. И все дети, учащиеся, очень любят уроки бурятского языка, чему мы очень рады, - сказала Саяна Гунгаровна.

Торжественная церемония награждения конкурса «Эрхим багша-2025» состоялась накануне, 13 марта, в Доме творчества Советского района г. Улан-Удэ.





Финалистами стали шесть педагогов бурятского языка школ города, которые на протяжении недели демонстрировали свои профессиональные навыки: проводили открытые уроки, проходили тестирование, защищали индивидуальные проекты. А на финальном испытании они встретились с председателем комитета по образованию Анной Батуриной.

По итогам состязания места распределились следующим образом:

Гран-при городского конкурса профессионального мастерства «Эрхим багша-2025» - Саяна Будажапова, школа №8;

1 место - Долгор Дашиева, бурятская гимназия №29;

2 место - Людмила Дамшаева, школа №25;

3 место - Долсон Дондубон, школа №69.

Поздравляем победителя и призеров конкурса!

Фото: администрация Улан-Удэ