Общество 14.03.2025 в 13:13

В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка

Им стала учитель бурятского языка из школы № 8 Саяна Будажапова
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса лучших учителей бурятского языка «Эрхим багша-2025». Победителем конкурса стала Саяна Будажапова, учитель бурятского языка городской школы №8.

- Я участвую в этом конкурсе уже несколько раз и наконец-то добилась вот таких высоких результатов, опираясь на мой 26-летний педагогический опыт. Я безмерно счастлива и рада, потому что развиваю профессиональное мастерство, опыт, претворяя все свои идеи в работе. В моей школе очень много мероприятий проводится именно на развитие и популяризацию бурятского языка. И все дети, учащиеся, очень любят уроки бурятского языка, чему мы очень рады, - сказала Саяна Гунгаровна.

Торжественная церемония награждения конкурса «Эрхим багша-2025» состоялась накануне, 13 марта, в Доме творчества Советского района г. Улан-Удэ.


Финалистами стали шесть педагогов бурятского языка школ города, которые на протяжении недели демонстрировали свои профессиональные навыки: проводили открытые уроки, проходили тестирование, защищали индивидуальные проекты. А на финальном испытании они встретились с председателем комитета по образованию Анной Батуриной.

По итогам состязания места распределились следующим образом:

Гран-при городского конкурса профессионального мастерства «Эрхим багша-2025» - Саяна Будажапова, школа №8;

1 место - Долгор Дашиева, бурятская гимназия №29;

2 место - Людмила Дамшаева, школа №25;

3 место - Долсон Дондубон, школа №69.

Поздравляем победителя и призеров конкурса!

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Все новости

Центр иппотерапии в Бурятии будет развиваться благодаря гранту
14.03.2025 в 14:35
В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки
14.03.2025 в 14:25
В Бурятии увеличили выплату при рождении или усыновлении первого ребенка
14.03.2025 в 14:17
Бурятия на пороге энергетического кризиса
14.03.2025 в 14:05
В Буряад театре поставят спектакль по мотивам работ Даши Намдакова
14.03.2025 в 13:50
Жители районов планируют добираться до Улан-Удэ на велосипеде
14.03.2025 в 13:48
Власти Улан-Удэ ждут от горожан понимания
14.03.2025 в 13:41
Республика прислушалась к голосу народа
14.03.2025 в 13:27
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка
14.03.2025 в 13:13
«Я тут самый главный»
14.03.2025 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Центр иппотерапии в Бурятии будет развиваться благодаря гранту
Часть средств гранта будут направлены на обучение коноводов и страхующих
14.03.2025 в 14:35
В Бурятии увеличили выплату при рождении или усыновлении первого ребенка
Теперь сумма выплаты составляет 37948 рублей
14.03.2025 в 14:17
Бурятия на пороге энергетического кризиса
Бурятэнерго не хватает на ремонты из-за текущего уровня банковских ставок
14.03.2025 в 14:05
Жители районов планируют добираться до Улан-Удэ на велосипеде
Их шокирует повышение стоимости билета на автобус
14.03.2025 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru