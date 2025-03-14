Общество 14.03.2025 в 13:48

Жители районов планируют добираться до Улан-Удэ на велосипеде

Их шокирует повышение стоимости билета на автобус
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Текст: Елена Кокорина
Жители районов планируют добираться до Улан-Удэ на велосипеде

Уже через несколько дней цена за проезд на автобусе №280, следующего от Гусиноозерска до Улан-Удэ, значительно вырастет и достигнет 500 рублей. Жители Селенгинского района крайне возмущены удорожанием билета, поэтому самые находчивые из местных предлагают добираться теперь до бурятской столицы пешком или на велосипеде – и полезнее для здоровья, да и значительно дешевле.

Фото объявления о повышении тарифа на проезд разместили в группе «Весь Гусиноозерск» и тем самым открыли в комментариях, что называется, портал в ад. Местные явно недовольны, да и не понимают с чем связано такое значительное удорожание, поэтому совсем не стесняются в выражениях.

Приведем некоторые из высказываний в соцсетях, которые не требуют цензуры.

«Доллар подорожал – цены выросли. Доллар подешевел – цены выросли. Доллар стоит на месте – цены выросли. Жажда прибыли не стоит на месте, только растет»;

«500 рублей?! Там с жиру бесятся, что ли? Откуда такая стоимость проезда?! Ехать всего 110 км и 1 ч 20 мин. Кто именно устанавливает такие цены?! О людях совсем не думают, которым элементарно надо съездить в город на обследование»;

«Кошмар. Но у нас всегда так»;

«За что мы платим? За грязь в салонах? За сломанные в микриках сиденья без ремней безопасности? Вы куда палку гнете то? Если вы единственные, кто перевозит пассажиров из Гусиноозерска до Улан-Удэ, это не дает вам права так загибать цены!»

«Я лучше пешком пойду или на попутке доеду»;

«А я на велике! Движение – жизнь!»

«С 1 апреля бензин подорожает на 10%, этого и следовало ожидать»;

«Проезд подорожал сразу на 100 рублей… Помню раньше был вообще 50 рублей. Эх, давно это было…»;

   Фото: loon.site

 

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