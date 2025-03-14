Бурятия на пороге энергетического кризиса

Бурятия, Хакасия, Забайкалье и Красноярский край рискуют остаться без нормального электроснабжения. Многолетняя экономия на энергетической инфраструктуре привела к удручающему качеству электрооборудования. Сложившаяся ситуация требует немедленного и комплексного решения, иначе Бурятия рискует погрузиться в бесконечную череду незапланированных отключений. Об этом пишет федеральное издание «Лента.ru».

Проблема на проблеме



– Нагрузка растет каждый год – республика развивается, открываются новые производства и бизнес, граждане самостоятельно переходят на электроотопление, – отмечал ранее директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов. – За прошлый год перегрузка энергооборудования выросла на 32%. А между тем, сети и так изношены более чем на 80%.

Текущее состояние электросетевого комплекса «Россети Сибирь» вызывает серьезные опасения уже и на федеральном уровне.

– Ситуация в сетевом комплексе Сибири давно внушает опасения, а отсутствие решений по накопленным годами проблемам может привести к реализации самых неблагоприятных сценариев. При этом все понимают, что без гарантий надежного и качественного энергоснабжения немыслимо развитие экономики и социальной сферы, – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Низкие тарифы – препятствие для развития

Политика сдерживания тарифов на электроэнергию выступает ключевой причиной нехватки средств. Ни для кого не секрет, что в Бурятии тарифы для населения и предприятий значительно ниже, чем в среднем по стране (за исключением Иркутской области, но там своя специфика. – Прим. ред.). С одной стороны, это является социальной поддержкой, но с другой – лишает энергетические компании необходимой прибыли для инвестиций в развитие и модернизацию устаревшей инфраструктуры. А фактически сейчас не хватает уже и на текущие ремонты.

– Стоимость материалов и энергооборудования (провода, железобетона и всего прочего, что крайне необходимо для нашей работы) за последние годы выросла в 2-3 раза, – подчеркнул директор филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов. – Ремонтная программа, по сути, сокращается в физических объемах. Если в 2018 году можно было купить 20 комплектных трансформаторных подстанций, то теперь за те же деньги можно купить лишь 5 КТП. Цена одной КТП – 4-5 млн рублей. А, между тем, только по Улан-Удэ требуется обновить более 60 КТП. В результате, электросетевой комплекс продолжает стареть, а надежность энергоснабжения снижается.

Еще одна проблема касается льготного присоединения к сетям. Долгое время по всей стране население платило по фиксированной ставке в 550 рублей за 15 киловатт. Сейчас ее размер утверждают регионы. Только у филиала «Бурятэнерго» в работе сейчас находится порядка 8 тыс. заявок.

– Экономическое положение системообразующих электросетевых компаний Сибири на сегодня можно охарактеризовать как критическое. Органы тарифного регулирования демонстрируют неспособность принимать сбалансированные решения, которые бы обеспечивали надежное функционирование и устойчивое развитие инфраструктуры, – отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Напомним, по итогу 2023 года компания «Россети Сибирь» получила убыток почти в 3 млрд рублей при кредитной нагрузке в 47 млрд рублей.

Если ситуация никак не изменится в ближайшее время, то Бурятия столкнется с по-настоящему серьезными последствиями. В первую очередь ее ждет увеличение и без того частых аварий. Нестабильное напряжение также станет препятствием для развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики.

Необходимые шаги



Путей урегулирования вопроса не так много, и наиболее реальным выходом из ситуации является заключение регуляторного соглашения. Об этом директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин вновь напомнил в письмах на имя глав регионов, включая Главу Бурятии Алексея Цыденова (компания подтвердила факт отправки. – Прим. ред.).

Как говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, системные проблемы могут быть решены только системными изменениями правил тарифообразования, когда обязательства и задачи, стоящие перед энергетиками, обеспечиваются реальными источниками финансирования.

– Важно исключить тарифную дискриминацию, сетям нужны понятные и единообразные принципы формирования выручки. Здесь поможет переход к эталонам и заключение с регионами регуляторных соглашений, обеспечивающих достаточность инвестиций в модернизацию и развитие сетей Сергей Пикин глава Фонда энергетического развития.

ФАС России еще в 2023 году предложила этот механизм, правительство его утвердило. «При заключении таких соглашений организация обязуется оказывать услуги по передаче электроэнергии, достичь необходимых плановых показателей и реализовать инвестиционную программу, в то время как регулирующий орган должен устанавливать долгосрочные тарифы», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас уже есть 22 подписанных соглашения, в том числе в Сибири – с Кузбассом, Омской и Томской областями.

При этом финансовая модель соглашений не подразумевает роста тарифа для населения, а иные потребители удорожание электричества увидят в ограниченном масштабе. Так, по экспертным оценкам, в Бурятии при увеличении тарифа на передачу электроэнергии на 10% конечная цена вырастет на 5-5,8%.

Второй вариант развития событий – изменения на федеральном уровне через создание единой тарифной зоны в регионах Сибири. Как сообщал в январе «Коммерсантъ», глава «Россетей» Андрей Рюмин обратился с соответствующим предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Полномочия по установлению тарифов в таком случае должны быть переданы из регионов на уровень ФАС для обеспечения реальной оценки и учета необходимой выручки для нормального функционирования сетевого комплекса. Но по мнению Минэнерго России, говорить о создании единой тарифной зоны в Сибири пока преждевременно.

Более гибким подходом может стать временное наделение ФАС полномочиями по регулированию тарифных решений в тех регионах, где неудовлетворительное финансовое состояние компаний связано с дисбалансом в регуляторике.

Подводя итоги, можно сказать, что какой бы путь не был избран, промедление в вопросе энергоснабжения может привести к необратимым последствиям и погрузить регион в глубокий энергетический кризис.

Фото «Номер один».