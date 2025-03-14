В Бурятии увеличили выплату при рождении или усыновлении первого ребенка.

- Теперь сумма выплаты составляет 37948 рублей. Размер выплаты проиндексирован п в соответствии с 2-кратной величиной прожиточного минимума на детей в 2025 году, -сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Напомним, в 2024 году размер единовременной выплаты составлял 33 772 руб. (прожиточный минимум для детей был – 16 886 х 2).

Выплата на первого ребенка предоставляется без учета доходов семьи, в рамках национального проекта «Семья» в ДФО.

Подать заявление на выплату можно с помощью портала Госуслуги. Переходите по ссылке (https://www.gosuslugi.ru/623842/1/form) и отправьте заявление.

Фото: loon.site