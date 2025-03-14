Центр иппотерапии в Бурятии будет развиваться благодаря гранту

Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды в г. Улан-Удэ второй раз стал победителем Фонда президентских грантов. Благодаря новым средствам был приобретен еще один конь, закуплены новая конная амуниция, специальные и защитные средства для иппотерапии, корма для лошадей.

- Это позволит еще большему количеству детей-инвалидов и детей с ОВЗ получать помощь, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

- Часть средств гранта направлена на обучение коноводов и страхующих. Сотрудники проходят специальное обучение, так как занятия по лечебной верховой езде (ЛВЕ) имеют ряд особенностей: необходимо знать технику безопасности, уметь правильно подготовить лошадь к занятиям, наладить контакт с лошадью, понимать особенности общения с ребенком. На днях член команды проекта Анастасия Носова, страхующий на занятиях по иппотерапии, прошла обучение на базе Иркутского общественного благотворительного Фонда Тихомировых, - рассказала руководитель центра иппотерапии Зинаида Брюханова.

В ближайшее время планируется подготовить 25 детей к участию в соревнованиях по адаптивной верховой езде.

В конце мая в рамках ежегодного фестиваля «Байкальские самоцветы» (возрастное ограничение 0+) дети с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться между собой по верховой езде, а летом посетят инклюзивные конно-оздоровительные сборы.

Для получения дополнительной информации и контактов организации можно посетить сайт: www.konekrb.ru.

Фото: Номер один