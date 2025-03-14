Прокуратура Бурятии вскрыла картель

Прокуратура Бурятия вскрыла картельный сговор, в который вступили три участника аукциона на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки. Сумма контракта составляла 18 миллионов рублей.Как рассказали в надзорном ведомстве, участники подали заявки на аукцион в день его проведения с использованием единой инфраструктуры, с незначительным временным промежутком. При этом два участника аукциона, максимально снизивших цену договора, направили вторые части заявок, которые заведомо не соответствовали требованиям документации.В итоге победителем конкурса признали организацию, подавшая заявку за 8 секунд до завершения процедуры торгов с предложением цены, значительно превышающей ранее предложенные. Ведь ее руководители знали о том, что две предыдущие заявки не соответствуют требованиям и их отклонят.«Управлением ФАС по Республике Бурятия все участники картельного сговора привлечены к административной ответственности. Уполномоченный орган пришел к выводу о скоординированных действиях указанных хозяйствующих субъектов при участии в торгах и наличии между ними устного соглашения, направленного на введение в заблуждение добросовестных участников торгов и заключение контракта по наиболее выгодной цене», - отметили в прокуратуре.После разоблачения сговора надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании контракта недействительным, сделки ничтожной и взыскании с компании-исполнителя 18 млн рублей в доход бюджета.Арбитражный суд требования прокуратуры удовлетворил, но решение еще не вступило в законную силу.