В Бурятии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Будут отобраны пять семей в пяти конкурсных номинациях.

- Одна из основных задач конкурса - сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Конкурс призван повысить общественный престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» пройдет в Бурятии в 2 этапа:

- муниципальный отборочный тур - с 10 марта по 18 апреля 2025 года;

- финальный тур (на республиканском уровне) – с 21 апреля по 30 апреля 2025 года.

Всего в конкурсе запланировано пять номинаций - «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций».

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса в указанных номинациях представляют Республику Бурятия на Всероссийском конкурсе «Семья года».

Ознакомиться с положением можно на сайте минкультуры РБ.

Фото: loon.site