В Улан-Удэ отключат свет

Сегодня в ряде районов Улан-Удэ из-за ремонтных работ отключат электричество. Как сообщили в мэрии, электроэнергии не будет по следующим адресам:- ул. Норильская 2-16, 24, ЦТП Орешкова по ул. Норильская, амбулатория ГАУЗ поликлиники №6 по ул. Норильская 12б, ул. Норильская 10 (м-н Николаевский), ул. Норильская 12 (м-н Титан).- ул. Сперанского 12-33, ул. Выборгская 12 (общежитие), ул. Гвардейская 1-4, 1а (техникум), 1б (производственная компания ООО «Декор»), ул. Горная 1-8, 1а-5а, ул. Буйко 5-7, 5а, ул. Сперанского 1-33, 38- СНТ «Весна», 1 кв-л, 2 кв-л, 3 кв-л.- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26.- с. Эрхирик (полностью), ДНТ «Облепиха», «Ивушка», «Самородок», «Таряата», «Сад-16», «Автодорожник», у. Дабаты (полностью), СНТ «Солнечный-1», «Солнечный-2», ДНТ «Подснежник», «Серебряный берег», ст. Тальцы (частично).