В Бурятии врачи купили ружье для бойцов СВО

Жители Бурятии продолжают активно передавать оружие для военнослужащих в зоне СВО. Так, медики Закаменской ЦРБ на личные средства приобрели гладкоствольное ружье «МР-27 М» 12-го калибра. В Тарбагатайском районе инициативная группа владельцев оружия также организовала сбор средств и приобрела два ружья «МР-153» 12-го калибра и 187 патронов.«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы оказали помощь в приобретении оружия, оформлении и составлении необходимых документов. В дальнейшем оружие и патроны будут переданы в воинские части Министерства обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника», - рассказали в Росгвардии Бурятии.