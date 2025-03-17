Общество 17.03.2025 в 09:53

В Бурятии врачи купили ружье для бойцов СВО

Оружие было приобретено на личные средства медиков
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии врачи купили ружье для бойцов СВО
Фото: Росгвардия Бурятии
Жители Бурятии продолжают активно передавать оружие для военнослужащих в зоне СВО. Так, медики Закаменской ЦРБ на личные средства приобрели гладкоствольное ружье «МР-27 М» 12-го калибра. В Тарбагатайском районе инициативная группа владельцев оружия также организовала сбор средств и приобрела два ружья «МР-153» 12-го калибра и 187 патронов.

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы оказали помощь в приобретении оружия, оформлении и составлении необходимых документов. В дальнейшем оружие и патроны будут переданы в воинские части Министерства обороны для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
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