В Улан-Удэ усохло финансирование ремонта дорог

В этом строительном сезоне в столице Бурятии планируется провести ремонтные работы на девяти отрезках различных улиц. Их общая протяженность составит 4,6 км, а сумма, выделенная на ремонт, - около 330 млн рублей. Это в два раза меньше, чем выделялось в предыдущие годы, когда действовал нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Его недавно сменил новый нацпроект - «Инфраструктура для жизни».Снижение финансирования власти объясняют тем, что в ходе прежнего нацпроекта около 80 процентов магистральных дорог уже привели в нормативное состояние. Надо, чтобы этот показатель составлял 85 процентов и, видимо, его понемногу достигнут.Что касается ремонта в этом году, то он затронет участки дорог по ул. Мерецкова, Пушкина, Стартовой (небольшой отрезок между Улан-Удэ и Иволгинский районом), Цивилева, близ стадиона ВСГУТУ и т. д. Самый крупный проект - это выделенная полоса для общественного транспорта по ул. Бабушкина - от БКМ до ул. Трубачеева. Он разделен на 2025 и 2026 годы. Первый отрезок от БКМ до ул. Терешковой, второй от ул. Терешковой до ул. Трубачеева. Там надо провести много работы с инженерными сетями.По безопасности дорог тоже пройдет ряд мероприятий. Это, в основном, искусственные дорожные неровности, ограждения, установка мигающих светофоров.