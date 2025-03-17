В Улан-Удэ ГАИ помогает автомобилистам безопасно вырулить из центра

В центре Улан-Удэ сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта на двух сложных участках. Контроль за дорожным движением идет на двух пересечениях – ул. Советская - Шмидта и ул. Каландаришвили – Шмидта.

Это связано с закрытием движения для транспорта на участке дороги по ул. Свободы – от ул. Советской до ул. Банзарова по причине реконструкции инженерных сетей в Советском районе.

- Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 17 марта, и до середины сентября схема движения транспорта на указанном участке изменилась. Изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов: № 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97, 97 Квартал. Объезд закрытого для движения участка осуществляется по маршрутам: №2, 15, 27, 27 Первое поле, 28, 33, 37, 77, 80, 82, 95, 97, 97 Квартал в направлении пл. Революции через ул. Шмидта - ул. Кирова – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении - без изменений. №3, 3А в направлении конечной остановки через ул. Шмидта - ул. Банзарова. В обратном направлении - без изменений, - сообщили в Комитете по транспорту.

На период проведения работ остановка «ТК Народный» временно переносится на ул. Шмидта, в район строящегося дома № 37а.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать согласно установленным временным дорожным знакам.

Фото: Комитет по транспорту