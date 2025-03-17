Общество 17.03.2025 в 11:08

В Улан-Удэ скоро начнется месячник чистоты

Он завершится общегородским субботником в конце апреля
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ скоро начнется месячник чистоты
В Улан-Удэ с 29 марта по 26 апреля пройдет месячник чистоты. Его завершит общегородской субботник, который состоится 26 апреля, сообщила заместитель председателя по благоустройству Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Инга Донаканян.

- Администрациями районов города разрабатывается план мероприятий по очистке и благоустройству города. В него будут включены очистка придомовых территорий, прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, также уборка общественных территорий, будут организованы экологические десанты. Мы будем отрабатывать мероприятия с управляющими кампаниями, частными домовладениями, коммерческими организациями, - сообщила Инга Донаканян.

В рамках месячника чистоты планируется проводить очистку подвалов и чердаков зданий и осушение подвалов, дезинфекцию мусороприемных камер, привести в порядок контейнерных площадок.
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