В Улан-Удэ скоро начнется месячник чистоты

В Улан-Удэ с 29 марта по 26 апреля пройдет месячник чистоты. Его завершит общегородской субботник, который состоится 26 апреля, сообщила заместитель председателя по благоустройству Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Инга Донаканян.- Администрациями районов города разрабатывается план мероприятий по очистке и благоустройству города. В него будут включены очистка придомовых территорий, прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, также уборка общественных территорий, будут организованы экологические десанты. Мы будем отрабатывать мероприятия с управляющими кампаниями, частными домовладениями, коммерческими организациями, - сообщила Инга Донаканян.В рамках месячника чистоты планируется проводить очистку подвалов и чердаков зданий и осушение подвалов, дезинфекцию мусороприемных камер, привести в порядок контейнерных площадок.