Отсутствие одного рога не убавило благородства оленю из Бурятии

На территории Природного парка «Шумак» на видео попался благородный олень, но, правда, с одним рогом. Инспекторы уверяют, что в этом нет ничего удивительного, ведь смена головного убора у изюбрей проходит поэтапно – сперва отпадает один рог, а на следующий день другой.

- Каждую весну у оленя-самца вырастает новая пара рогов. С каждым последующим годом количество отростков на них увеличивается, а рога становятся мощнее и сильнее. Основное их предназначение – использование в брачных поединках в период спаривания, а также, как средство защиты от хищников, - рассказывают в Бурприроде.

Фото: скриншот видео госинспектора БУ «Бурприрода» Людмила Иванова