Для рабочих авиазавода Улан-Удэ государство построит арендное жилье

Более 460 квартир предполагается построить в столице Бурятии в качестве арендного жилья. Будут построены специальные арендные дома. В итоге, ожидается, что этими домами будет оперировать «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».Среди предприятий, чьи работники будут проживать в будущем арендном жилье, авиационный завод и приборостроительное объединение, а также ЛВРЗ. Финансировать строительство данных домов будут не предприятия, а государство. Как видим, упор делается на тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Будут ли такие же дома строить для работников детских садов или учреждений культуры, пока неизвестно.