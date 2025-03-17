Общество 17.03.2025 в 12:32

Для рабочих авиазавода Улан-Удэ государство построит арендное жилье

Грядет новая жилищная программа
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Текст: Петр Санжиев
Для рабочих авиазавода Улан-Удэ государство построит арендное жилье
Фото: архив «Номер один»
Более 460 квартир предполагается построить в столице Бурятии в качестве арендного жилья. Будут построены специальные арендные дома. В итоге, ожидается, что этими домами будет оперировать «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

Среди предприятий, чьи работники будут проживать в будущем арендном жилье, авиационный завод и приборостроительное объединение, а также ЛВРЗ. Финансировать строительство данных домов будут не предприятия, а государство. Как видим, упор делается на тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Будут ли такие же дома строить для работников детских садов или учреждений культуры, пока неизвестно.
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