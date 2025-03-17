Общество 17.03.2025 в 12:47

Медалью «Благодарная Бурятия» будут награждать посмертно

Также ее смогут получить иностранцы
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Текст: Андрей Константинов
Медалью «Благодарная Бурятия» будут награждать посмертно
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии внес важные изменения в свой указ об учреждении памятной медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Теперь наградить этой медалью смогут не только живых, но и погибших участников СВО - посмертно. Первоначальная версия указа такой возможности не предусматривала.

«Памятной медали могут быть удостоены (в том числе посмертно) также иностранные граждане – уроженцы Республики Бурятия, принимавшие участие в специальной военной операции и внесшие вклад в решение ее задач», - гласит еще одно изменение в указ. Напомним, ранее в документе четко говорилось, что награду могут получить только жители республики.

Медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили весной прошлого года. За прошедшее время ею уже наградили множество ветеранов СВО из республики.
Теги
спецоперация медали

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