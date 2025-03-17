Общество 17.03.2025 в 12:47
Медалью «Благодарная Бурятия» будут награждать посмертно
Также ее смогут получить иностранцы
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии внес важные изменения в свой указ об учреждении памятной медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Теперь наградить этой медалью смогут не только живых, но и погибших участников СВО - посмертно. Первоначальная версия указа такой возможности не предусматривала.
«Памятной медали могут быть удостоены (в том числе посмертно) также иностранные граждане – уроженцы Республики Бурятия, принимавшие участие в специальной военной операции и внесшие вклад в решение ее задач», - гласит еще одно изменение в указ. Напомним, ранее в документе четко говорилось, что награду могут получить только жители республики.
Медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили весной прошлого года. За прошедшее время ею уже наградили множество ветеранов СВО из республики.
«Памятной медали могут быть удостоены (в том числе посмертно) также иностранные граждане – уроженцы Республики Бурятия, принимавшие участие в специальной военной операции и внесшие вклад в решение ее задач», - гласит еще одно изменение в указ. Напомним, ранее в документе четко говорилось, что награду могут получить только жители республики.
Медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредили весной прошлого года. За прошедшее время ею уже наградили множество ветеранов СВО из республики.
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