Общество 17.03.2025 в 12:55

В Бурятии разрешили строить частные дома с использованием счетов эскроу

Десятки застройщиков уже получили аккредитацию для этого
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии разрешили строить частные дома с использованием счетов эскроу
Фото: архив «Номер один»
У тех, кто хочет построить дом в порядке ИЖС, появилась новая возможность сделать это безопасно. Граждане теперь могут строить частные дома по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу (такая практика давно работает при долевом строительстве многоквартирных домов).

Эскроу - это когда застройщик получает деньги клиента только после завершения стройки. До этого момента финансы заморожены в банке. Это помогает защитить интересы людей. Пока дом не завершен, подрядчик-строитель использует свои деньги или берет кредит на строительно-монтажные работы.

В настоящее время люди чаще всего строят дома или своими руками, или нанимают подрядчика-строителя, зачастую без юридического договора. Строительство гражданами частных домов занимает около 73 процентов в вводе жилья в республике.

Базой для реализации механизма эскроу в ИЖС является портал строим.дом.рф, где участники строительства частного жилища могут взаимодействовать в онлайн-режиме. Строительство должно идти на земельном участке, который находится в собственности гражданина-заказчика или предоставлен ему властями в аренду, безвозмездное пользование.

В Минстрое Бурятии подчеркивают, что счета эскроу в ИЖС не является обязанностью. Их можно и не использовать, но новинка повышает защищенность заказчиков. На указанном выше портале по Бурятии уже зарегистрировались 35 застройщиков. 8 из них для удобства потенциальных клиентов даже разместили 32 проекта домов, предлагаемых к строительству.
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