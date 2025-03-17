В Бурятии разрешили строить частные дома с использованием счетов эскроу

У тех, кто хочет построить дом в порядке ИЖС, появилась новая возможность сделать это безопасно. Граждане теперь могут строить частные дома по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу (такая практика давно работает при долевом строительстве многоквартирных домов).Эскроу - это когда застройщик получает деньги клиента только после завершения стройки. До этого момента финансы заморожены в банке. Это помогает защитить интересы людей. Пока дом не завершен, подрядчик-строитель использует свои деньги или берет кредит на строительно-монтажные работы.В настоящее время люди чаще всего строят дома или своими руками, или нанимают подрядчика-строителя, зачастую без юридического договора. Строительство гражданами частных домов занимает около 73 процентов в вводе жилья в республике.Базой для реализации механизма эскроу в ИЖС является портал строим.дом.рф, где участники строительства частного жилища могут взаимодействовать в онлайн-режиме. Строительство должно идти на земельном участке, который находится в собственности гражданина-заказчика или предоставлен ему властями в аренду, безвозмездное пользование.В Минстрое Бурятии подчеркивают, что счета эскроу в ИЖС не является обязанностью. Их можно и не использовать, но новинка повышает защищенность заказчиков. На указанном выше портале по Бурятии уже зарегистрировались 35 застройщиков. 8 из них для удобства потенциальных клиентов даже разместили 32 проекта домов, предлагаемых к строительству.