Общество 17.03.2025 в 13:54

В Бурятии уровень глюкозы можно измерить без прокола пальца

Результат покажет приложение в телефоне
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии уровень глюкозы можно измерить без прокола пальца

Пациенты Детской республиканской клинической больницы с сахарным диабетом измеряют уровень глюкозы в крови круглосуточно и без прокола пальца. Возможность появилась благодаря системе FreeStyle Libre 2.

- Датчик устанавливается каждые 14 дней, его просто и удобно носить, он водонепроницаем. С помощью графика сахара крови возможно увидеть важные события, когда было повышение или снижения сахара крови, таким образом это помогает в коррекции инсулинотерапии пациентов, —рассказывает врач-эндокринолог ДРКБ Аюна Самаганова.

Обновление данных происходит каждую минуту в реальном времени. Для того, чтобы узнать свой уровень сахара, необходимо открыть приложение в телефоне. Вся информация хранится на защитной облачной платформе. В приложении удобно вести дневник самоконтроля и устанавливать сигналы тревоги при высоких и низких значениях гликемии.

- Система FreeStyle Librlooe 2 стала доступна для юных пациентов ДРКБ с 2024 года и предоставляется совершенно бесплатно в рамках ОНЛС. Датчиками обеспечиваются все пациенты и к системе подключено 107 человек. Пока не все дети используют систему по ряду причин, но будем стремиться к тому, чтобы подключить всех, - добавили в ДРКБ.

Фото: loon.site

 

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