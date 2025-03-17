Общество 17.03.2025 в 14:13
«Врач спросила, зачем она придуривается»
Сибирячка судится с больницей, в которой умерла ее мать
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске начался суд по делу 58-летней Натальи Броновой, умершей в новосибирской больнице. Как сообщает КП-Новосибирск, беда в семье Броновых случилось чуть больше трех лет назад в новогодние праздники.
- Папа заболел коронавирусом 31 декабря 2021 года, а моей 58-летней маме стало плохо через пару дней. Но температура у нее тогда была невысокая, 37 с небольшим, - рассказала Елена, дочка пациентки.
Сначала родители Елены обратились в поликлинику: там им назначили антибиотик. Но препарат не сработал, и спустя три дня их госпитализировали в больницу.
- Родители лежали в одной палате: им кололи все праздники один и тот же антибиотик, хотя лучше никому из них не становилось., - продолжает Елена. - Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. Мама рассказала, что врач, которая проводила её осмотр, спросила: «Зачем придуриваешься? У тебя просто бронхит!».
Через двое суток состояние пациентки резко ухудшилось:
- У мамы началась одышка, резко упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, но спасти не смогли: 30 января мамы не стало, - говорит Елена. - Но мы до сих пор не знаем, в какое именно время она умерла. Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое из верное, до сих пор неясно.
Следователи завели уголовное дело, по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) – тогда она еще действовала в отношении медиков. Но так никому конкретно из врачей обвинение не предъявили. Как будет решаться вопрос с переквалификацией дела, пока неясно.
Однако в суде уже начали рассматривать гражданский иск Елены к больнице.
- Я от своего имени потребовала компенсации морального вреда – 5 миллионов рублей. И буду добиваться чтобы те, кто виновен в смерти моей мамы, были наказаны, - Елена настроена бороться до конца.
- Папа заболел коронавирусом 31 декабря 2021 года, а моей 58-летней маме стало плохо через пару дней. Но температура у нее тогда была невысокая, 37 с небольшим, - рассказала Елена, дочка пациентки.
Сначала родители Елены обратились в поликлинику: там им назначили антибиотик. Но препарат не сработал, и спустя три дня их госпитализировали в больницу.
- Родители лежали в одной палате: им кололи все праздники один и тот же антибиотик, хотя лучше никому из них не становилось., - продолжает Елена. - Папе другой препарат назначили только 10 января, а маме так ничего и не поменяли. Мама рассказала, что врач, которая проводила её осмотр, спросила: «Зачем придуриваешься? У тебя просто бронхит!».
Через двое суток состояние пациентки резко ухудшилось:
- У мамы началась одышка, резко упала сатурация легких. Ее поместили в реанимацию, но спасти не смогли: 30 января мамы не стало, - говорит Елена. - Но мы до сих пор не знаем, в какое именно время она умерла. Медики написали три разных времени смерти в разных документах: какое из верное, до сих пор неясно.
Следователи завели уголовное дело, по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) – тогда она еще действовала в отношении медиков. Но так никому конкретно из врачей обвинение не предъявили. Как будет решаться вопрос с переквалификацией дела, пока неясно.
Однако в суде уже начали рассматривать гражданский иск Елены к больнице.
- Я от своего имени потребовала компенсации морального вреда – 5 миллионов рублей. И буду добиваться чтобы те, кто виновен в смерти моей мамы, были наказаны, - Елена настроена бороться до конца.
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