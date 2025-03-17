Общество 17.03.2025 в 14:36

Девять участков дорог отремонтируют в Улан-Удэ в 2025 году

Ремонт первых объектов планируется начать уже в апреле
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Текст: Андрей Константинов
Девять участков дорог отремонтируют в Улан-Удэ в 2025 году
Фото: мэрия Улан-Удэ
Общая протяженность дорог, которые обновят в этом году в Улан-Удэ по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», составит 4,6 километра. Об этом сообщил на брифинге начальник Управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.

- По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновились почти все главные магистрали города. За шесть лет – это более ста километров нового асфальтового покрытия, новых пешеходных переходов, тротуаров и остановок. И мы продолжим и дальше делать наши дороги лучше, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В ремонтную кампанию 2025 года вошло девять дорог.

- Национальный проект новый, но критерии для попадания дорог в план ремонта остались прежними. Ремонтируемая дорога должна обеспечивать подъездной путь к школам, детским садам, больницам или другим социально значимым объектам. Также учитывается загруженность дорог, включая ежедневную работу общественного транспорта. И все это, конечно, с учетом интересов жителей, - рассказал Евгений Соболев.

В этом году ремонт затронет участки дорог по ул. Мерецкова – ул. Учебная – ул. Светлая, ул. Пушкина (от ул. Юного Коммунара до Хоца-Намсараева), ул. Стартовая (до границы города), ул. Цивилева (от пр. 50-летия Октября до ул. Хахалова), ул. Димитрова (от ул. Борсоева до пр. Победы), ул. Ломоносова (от ул. Дундича до ул. Маяковского) и участок от ул. Ключевской до амбулатории по ул. Тобольская, 5.

Также продолжится ремонт улицы Бабушкина – от ул. Терешковой до ул. Трубачеева, и завершится благоустройство дороги по пр. 50-летия Октября в районе Элеватора.

Самый большой и значимый объект этого года - ремонт улицы Бабушкина, который начали в прошлом году.

- В этом году нам предстоит отремонтировать участок от улицы Терешковой до путепровода на ул. Трубачеева. Мы расширим дорогу до трех полос, обустроим тротуары, обновим трамвайную и автобусную остановки и т.д. Отмечу, что из-за большого объема работ и во избежание заторов на дороге ремонт участка от бульвара Карла Маркса до ул. Терешковой решено перенести на 2026 год, - отметил Евгений Соболев.

Особое внимание при ремонте дорог по-прежнему будет уделяться комплексным мерам по повышению безопасности дорожного движения.

- Также в приоритете – обеспечение доступности дорог и тротуаров. В частности, дорожники должны обеспечить безбарьерную среду - заниженные бордюры, удобные съезды, тактильную плитку у пешеходных переходов, - добавил Евгений Соболев.

Ремонт первых объектов планируется начать в апреле.

С 2017 по 2024 годы ремонт дорог в Улан-Удэ проводился в рамках приоритетного, а затем национального проекта «Безопасные качественные дороги». За это время приведены в нормативное состояние более 80% городских магистралей. С 2025 года обновлять дороги будут по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
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