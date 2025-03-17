В Монголии обсудили Курскую битву

В рамках подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, в которой Монголия стала самым первым союзником СССР, монгольский клуб любителей истории провел обсуждение Курской битвы.«Наш исторический клуб к 80-летию победы в ВОВ проводит цикл лекций под названием «По следам трудовой и боевой славы монгольского и российского народов», поскольку Монгольская Народная Республика (МНР) стала самым первым союзником СССР с первого дня этой войны. Сегодня мы обсудили Курскую битву», – рассказала руководитель клуба, доктор исторических наук Даваажавын Баяртогтох.Она напомнила членам клуба о том, что войска Центрального фронта обороняли северный фас (обращенный к противнику участок) Курского выступа под командованием генерала армии Константина Рокоссовского, который в 1926-1928 годах работал инструктором в Монгольской народно-революционной армии.В современной Монголии более известно имя маршала, который координировал действия фронтов на Курской битве, Георгия Жукова. Он командовал советско-монгольскими войсками в 1939 году в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Для Жукова это был первый опыт руководства крупным сражением. Полководца после победы наградили монгольскими медалями и присвоили звание Героя Монголии. В доме, где он жил в Улан-Баторе, работает единственный в мире зарубежный музей Жукова, рядом с площадью, названной его именем.