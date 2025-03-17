Общество 17.03.2025 в 15:32

Аномальное тепло обещают в Бурятии на этой неделе

Местами воздух прогреется до +17 градусов
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Текст: Андрей Константинов
Аномальное тепло обещают в Бурятии на этой неделе
Фото: архив «Номер один»
По прогнозу синоптиков, эта неделя в Бурятии будет теплой, а 20-21 марта - аномально-теплой. В дневные часы температура будет повышаться до +5, +10, местами по южной половине республики - до +12, +17 градусов.

Начнется активное таяние снега. Осадки ожидаются в отдельные дни: по южной половине республики днем 19-го и ночью 20 марта, по северной половине в большинстве дней этой недели.
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